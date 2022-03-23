В среду, 23 марта, фигуристки выступили на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

По итогам первого соревновательного дня в лидеры вырвалась японская фигуристка Каори Сакамото. Судьи оценили ее прокат в 80,32 балла.

Второе место занимает представительница Бельгии Луна Хендрикс (75 баллов).

Тройку призеров замыкает Мэрайя Белл из США с 72,55 баллами.

Российские фигуристки пропускают чемпионат мира в Монпелье. ISU отстранил россиян из-за ситуации в Украине.

С 24 по 27 февраля фигуристы из России примут участие в Кубке Первого канала в Саранске. Там пройдет прыжковый фестиваль и традиционные соревнования среди женщин, мужчин, спортивных пар и танцевальных дуэтов.