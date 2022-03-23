В российских танцах на льду появился новый дуэт. Теперь Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный будут выступать вместе. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера пары Николая Морозова.

Работать с дуэтом будут Николай Морозов, Алексей Горшков, Ирина Жук и Александра Свинина. Тренеры начали совместную деятельность еще перед чемпионатом России и решили продолжить сотрудничество.

Ранее Аннабель Морозов выступала вместе с Андреем Багиным. Дэвид Нарижный выходит на лед с Елизаветой Шанаевой.

Обе пары не прошли отбор на чемпионат Европы – 2021 и Олимпийские игры в Пекине. На главном старте четырехлетия выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также Александра Степанова и Иван Букин.