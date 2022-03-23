Ни одна участница чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) не прыгнула тройной аксель во время исполнения короткой программы.

Напомним, тройной аксель – единственный элемент ультра-си, который разрешен в короткой программе у женщин.

Три фигуристки – японка Мана Кавабе и Вакаба Хигучи, кореянка Ю Ен из Южной Кореи, заявили тройной аксель в программу. Но во время исполнения короткой программы все они сделали прыжок в два оборота.

Также на ЧМ-2022 выступает представительница США Алиса Лью. Она умеет делать тройной аксель, но не стала заявлять его в программу.

Российские фигуристки не выступают на чемпионате мира из-за отстранения, которое было на них наложено ISU из-за ситуации в Украине.