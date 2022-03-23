Международная федерация плавания (FINA) возбудила дисциплинарное дело против двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Рылова за участие в концерте-митинге, который проводился в честь 8-летия присоединения Крыма к России. Мероприятие прошло в «Лужниках».

«Руководство FINA подтвердило, что Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве«, – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-релиз организации.

В сообщении содержится информация о том, что исполнительный директор FINA хочет ускорить ход дела.

Напомним, известный спортивный бренд расторг контракт в Евгением Рыловым из-за участия в митинге. Пловец заявил, что надеется на поддержку государства.