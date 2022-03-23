Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему остается работать в национальной команде после решения об отстранении российских футболистов от международных турниров.

Напомним, ФИФА и УЕФА запретили российским командам и клубам принимать участие в турнирах под эгидой организаций. Решение связано с ситуацией в Украине.

«Решил остаться в сборной, потому что рано или поздно все вернется, надо быть во всеоружии. Как сейчас ощущаю себя из-за совмещения? Никак. Давления нет, потому что задач нет«, – цитирует Карпина «Матч ТВ».

Валерий Георгиевич добавил, что сейчас мотивировать футболистов сложно. У специалиста появилось желание вызвать новых ребят. Однако пока сделали акцент на спортсменах, которые уже были в национальной команде.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России проходит в Москве с 21 по 27 марта.