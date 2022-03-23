Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ходе сборов национальной команды в Москве и прокомментировал решение ФИФА об отстранении российских футболистов от международных соревнований.

Карпин заявил, что перед футболистами поставлена задача вспомнить требования, которые предъявлялись по ходу отборочных матчей. В субботу с основной сборной России поработает молодежная команда. С форматом встречи еще не определились.

«Есть ли надежда на wild card для участия на ЧМ-2022? Надежда есть, она умирает последней. Еще один повод сборной собираться тут«, – цитирует Карпина «Матч ТВ».

Валерий Георгиевич добавил, что не хочет желать сборной Польши неудачи. Ему все равно.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.