Вратарь сборной России и «Динамо» Антон Шунин заявил, что надеется на возвращение иностранных футболистов в чемпионат России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Шунин заявил, что ему приятно вернуться в сборную России. Голкипер отметил тренера вратарей – Виталия Кафанова. Футболист считает, что специалист хорош в том, что обращает внимание на детали.

Голкипер «Динамо» заявил, что основная цель сбора национальной команды состоит в том, чтобы быть готовыми вернуться в любой момент. Шунин отметил, что любой футболист хочет играть за сборную России, но сейчас у россиян есть время поработать над собой и стать лучше.

«Уверен, что все легионеры вернутся. Очень этого хочу, с Шиманьски вот разговаривали только сегодня«, – заявил Шунин об уходе иностранцев из «Динамо».

Напомним, легионеры, выступающие в российских клубах могут покинуть Россию и приостановить контракты с клубами до конца сезона из-за ситуации в Украине.