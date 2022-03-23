На «Уфа Арене» прозвучала финальная сирена в матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Первая шайба была заброшена на 46-й минуте матча. Отличился Томаш Гика.

на 17-й минуте встречи Гика оформил дубль.

Через полторы минуты Алексей Пустозеров оказался первым на добивании и забросил единственную шайбу «Трактора».

На 24-й минуте Ник Бэйлен забросил третью шайбу за «Трактор».

На 28-й минуте встречи Сергей Телегин забил четвертый гол в ворота уфимцев.

Виталий Кравцов забросил пятую шайбу «Трактора» на 31-й минуте.

В концовке второго периода отличился Алексей Бывальцев, а на 58-й минуте Кирилл Капутин установил окончательный счет (1:7).