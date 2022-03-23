Журналист из Канады Беверли Смит прокомментировала выступление фигуристок с короткой программой в женском одиночном катании на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

Судьи поставили японку Каори Сакамото на первое место. На пять баллов от нее отстала представительница Бельгии Луна Хендрикс. Третьей стала американка Мэрайя Белл. Ни одна из фигуристок не исполнила элемент ультра-си – тройной аксель.

«Тройных акселей мы не увидели, но какое это было вменяемое женское катание по сравнению с сумасшедшей драмой на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением – ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое«, – написала Смит в «Твиттере».

Журналистка из Канады напомнила, что российские фигуристки не выступают на чемпионате мира в Монпелье (Франция) из-за ситуации в Украине.