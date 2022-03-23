Министерство молодежи и спорта Украины исключило фигуристку Анастасию Шаботову из состава сборной команды по фигурному катанию. Информация об этом размещена на сайте Федерации фигурного катания страны.

Напомним, Анастасия Шаботова родилась в России. Она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее 16-летняя фигуристка поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Экс-спортсмен выступил с поддержкой спецоперации в Украине.

Анастасия Шаботова является двукратной чемпионкой Украины. Она поменяла гражданство после скандала в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка заявила, что в группе заслуженного тренера России подросткам дают допинг. Тренер тогда заявила, что Шаботова посчитала допингом витамины.