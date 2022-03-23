Сегодня стало известно, что Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году. У многих болельщиков это вызвало лишь горькую усмешку: нашу страну полностью исключили из мирового спорта, о каком проведении чемпионата Европы вообще может идти речь?

Однако не стоит раньше времени посыпать голову пеплом и говорить о безнадёжности этой идеи. Если присмотреться, то она выглядит как весьма дальновидное и мудрое решение.

Для начала отметим, что подача заявки не подразумевает на данный момент каких-то серьёзных затрат, так что по испытывающей серьёзные проблемы экономике она не должна никак ударить. Более того, именно заявка может принести пользу нашей стране.

Стоит понимать, что хоть на российский футбол сейчас наложен бан, вечно он длиться не будет. Хочется верить, что после того, как известная ситуация наконец-то устаканится и мир начнёт приходить в норму, наш спорт быстро вернут на международный уровень. Даже сейчас многие выражают недоумение, почему спортсмены должны страдать от ситуации, к которой они не имеют отношения. А некоторые даже теоретически не могли на неё повлиять. Взять, к примеру, наших ведущих фигуристок: Щербакова, Валиева и Трусова даже не могут пока голосовать на выборах в силу возраста. Или, если оставаться в границах футбола, есть вундеркинд Сергей Пиняев, который, если не снизит к себе требования, то скоро попадёт в сборную России.

Выборы стран-хозяев чемпионатов Европы-2028 и 2032 пройдут в сентябре 2023 года, то есть лишь через полтора года. Было бы глупо отказываться от попыток побороться за проведение турниров исходя из нынешней ситуации. Она может поменяться в любой момент, а время уже будет упущено.

Теперь о пользе проведения чемпионата Европы. Понятно, что он подразумевает финансовые затраты, однако вместе с ними придут и инвестиции. Бренды, которые сейчас с бешеной скоростью покидают Россию, начнут сами возвращаться, ведь выгодно делать деньги в месте проведения крупного спортивного форума. Так что чемпионат Европы может стать не ударом, а напротив, спасением экономики. Да, до самого турнира ещё очень далеко, но подготовка к нему начнётся, разумеется, в тот же день, как выберут страну-хозяйку.

Что касается технической части, у России, как известно, есть всё, чтобы принять Евро. Со стадионами ЧМ-2018 сейчас много проблем, поскольку они строились в спешке, ради краткосрочного турнира. Однако эти проблемы больше носят косметический характер, и на их устранение уже не надо будет тратить столько же денег, сколько на строительство арен с нуля.

Россия умеет проводить крупные турниры – ФИФА осталась в восторге от организации чемпионата мира-2018, так что репутация страны как организатора остаётся на высоком уровне, вне зависимости от политических и экономических скандалов.

Остаётся главный вопрос: а сможет ли Россия выиграть эти заявки? Стоит отметить, что по прогнозам экспертов, за Евро-2028 шансов побороться очень мало. Турнир с большой вероятностью получит совместная заявка регионов Великобритании. А вот по Евро-2032 пока много вопросов. У России по этой заявке есть два конкурента: Италия и Турция. За Италию говорит её «футбольный» статус, за Турцию – отсутствие крупных турниров в прошлом и, как следствие, расширение географии. Россия в этом списке выглядит аутсайдером даже без учёта политического напряжения.

Однако как ситуация будет складываться в 2023 году и какие настроения будут в обществе, мы пока не знаем. Но на данный момент стоит сказать: подача заявки – верное решение. А уж к чему она приведёт – посмотрим.