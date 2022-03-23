Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение своих подопечных в четвертом матче второго раунда плей-офф с «Трактором». Матч завершился со счетом 1:7.

Лямся считает, что дело в ментальной неготовности игроков к матчу. Однако специалист не знает, в чем причина такого состояния хоккеистов.

Главный тренер «Салавата» заявил, что эпизод в конце первого периода, когда команды играли в формате «пять на три» был ключевым. Если бы хоккеисты из Уфы смогли тогда забить, игра пошла бы по-другому.

Также, по словам Лямся большую роль в победе «Трактора» сыграли ненужные удаления и небольшие детали. Специалист считает, что для молодых хоккеистов это поражение будет хорошим уроком.