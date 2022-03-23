Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев заявил в телеграм-канале, что возобновил тренировки в основной группе команды.

Напомним, Лунев повредил голеностопный сустав. Ему пришлось перенести операцию.

«Сегодня начал тренироваться в общей группе. Очень этому рад. С даты получения травмы прошло 9,5 недель«, – написал Лунев.

Российский голкипер подписал контракт с «Байером» летом 2021 года после истечения срока соглашения с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В текущем сезоне Лунев провел один матч за команду.

Ранее голкипер выступал за «Торпедо», «Сатурн» и «Уфу».

Лунев также вызывался в сборную России. Впервые – в 2017 году. Российский голкипер в последний раз попадал в состав национальной команды в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Футболист провел все три матча в запасе.