Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался об исключении из сборной Украины фигуристки Анастасии Шаботовой. Спортсменка поставила лайк под постом Плющенко, в котором экс-фигурист заявил о поддержке спецоперации в Украине.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя«, – цитирует Плющенко Metaratings.

Анастасия Шабанова родилась в России. Она начинала тренироваться в Москве, но была вынуждена сменить гражданство из-за скандала. Фигуристка заявила, что группе Этери Тутберидзе девушкам дают допинг. Тренер тогда ответила, что Шабанова ошиблась, и ей давали обычные витамины.