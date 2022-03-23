Российский форвард Владислав Фирстов перешел в «Миннесоту Уайлд». Хоккеист подписал контракт новичка. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.

Соглашение между Фирстовым и «Миннесотой» рассчитано на три года. Контракт вступит в силу со следующего сезона. Пока 20-летний хоккеист будет играть в Американской хоккейной лиге за «Айову Уайлд».

Российского форварда выбрали на драфте НХЛ 2019 года под общим 42-м номером. В текущем сезоне Фирстов выступал в NCAA за команду университета Коннектикута. Хоккеист сыграл в 35 матчах. На счету россиянина 12 шайб и 11 голевых передач в 35 встречах. Суммарно Фирстов набрал 23 очка.

Владислав стал третьим игроком из России в «Миннесоте. Также за клуб выступают Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов.