FINA отстранила российских пловцов от участия в международных соревнованиях, РФС утвердил новый лимит на иностранных футболистов, Щербакова и Кондратюк назначены капитанами на Кубке Первого канала – самые интересные спортивные новости 23 марта в традиционном дайджесте от NVsport.

FINA отстранила пловцов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях

Международная федерация плавания приняла решение об отстранении российских спортсменов от соревнований до конца 2022 года. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов добровольно отказался от участия в турнирах в знак поддержки остальных спортсменов их России.

Исполком РФС: Россия подаст заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза заявил о том, что организация подаст заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, несмотря на сложившуюся в мире обстановку.

Исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров

С начала сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге будет действовать новый лимит на легионеров. В заявку можно будет включать не более 13 легионеров, причем 8 из них смогут находиться на поле во время матча.

Щербакова и Кондратюк станут капитанами команд на Кубке Первого канала

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк будут капитанами на Кубке Первого канала. Соревнования пройдут с 25 по 27 марта в Саранске.

Сакамото выиграла КП на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира в Монпелье (Франция). Фигуристки, участвующие в турнире, не смогли исполнить ни одного элемента ультра-си в условиях отсутствия российских спортсменок.

Пары из США лидируют после КП на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, Эшли Кейн и Тимоти Ледюк заняли первое и второе места соответственно по итогам КП на чемпионате мира в Монпелье (Франция).