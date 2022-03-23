Бывший полузащитник «Краснодара» Гжежож Крыховяк высказался об уходе из клуба.

Футболист заявил, что решение далось ему достаточно сложно. Однако оно было естественным. Крыховяк считает, что в сложившейся ситуации он не мог поступить иначе.

«Это неправда, что я возглавил протест легионеров «Краснодара». Такую информацию распространяли СМИ, чтобы представить меня в негативном свете. Я никогда не призывал никого уходить», – цитирует Крыховяка Meczyki.pl.

Футболист добавил, что каждый игрок, который принял решение покинуть Российскую Премьер-Лигу, отвечает только за себя. Многие игроки решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Крыховяку не понравилось такой вариант решения проблемы. Он хотел продолжить футбольный сезон.

Футболист считает тренера Даниэля Фарке инициатором ухода легионеров из клуба. Именно он первым расторг контракт с «Краснодаром».