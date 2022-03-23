Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро из Украины Олег Верняев возмущен тем, что 20-летний гимнаст из России Иван Куляк, вероятно, надел на концерт-митинг в «Лужниках» чужую олимпийскую медаль. Мероприятие проводилось в честь 8-летия присоединения Крыма к России.

По мнению Верняева, на шее у Куляка висит медаль с Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там Иван не выступал.

Украинец отметил, что любой профессиональный спортсмен никогда не наденет чужие медали. Кто-то считает это суеверием, а кому-то это сделать не позволит совесть. Верняев попросил подписчиков подсказать, на каком снаряде Куляк выиграл медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Куляк вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди. Теперь россиянина могут отстранить от соревнований.