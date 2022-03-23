В французском Монпелье завершился первый соревновательный день у спортивных пар. В среду, 23 марта, фигуристы выступили с короткими программами.

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер из США лидируют по итогам выступления. Пара набрала 76,88 балла.

Их соотечественники Эшли Кейн и Тимоти Ледюк заработали 75,85 балла и заняли второе место.

Рику Миура и Рюити Кихара из Японии стали третьими. Судьи оценили их прокат в 71,58 балла.

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит китайцам Вэньцзин Суй и Цун Хань. Пара набрала 82,83 балла за выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, российские фигуристы не принимают участия в чемпионате мира в Монпелье. Их отстранили из-за ситуации в Украине.

Фигуристы выступят с произвольными программами завтра, 24 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.