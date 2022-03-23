В рамках 1/2 финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги встретятся «Спартак» и СКА. Матч пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

Первый матч в серии выиграли хоккеисты из Москвы. Красно-белые разгромили СКА со счетом 6:1.

Во втором матче подопечные Романа Ротенберга сравняли счет. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Третий матч серии снова остался за СКА. Петербуржцы с тем же минимальным отрывом (2:1) обыграли «Спартак».

Команды играют до четырех побед в серии. В среду, 23 марта, стал известен соперник победителя серии между СКА и «Спартаком». Московский ЦСКА выбил «Динамо» из плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Серия завершилась со счетом 4:0.