На стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» прозвучала финальная сирена в матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» из Москвы и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 6:3.

Первую шайбу в матче на 34-й секунде забросил Оскар Линдберг. Ему ассистировал Вячеслав Войнов.

Через 7 минут Станислав Галиев увеличил преимущество «Динамо» в счете, а на 10-й минуте встречи Вадим Шипачев забросил третью шайбу сине-белых.

На 19-й минуте Андрей Светлаков отыграл одну шайбу. Через 12 минут Михаил Григоренко реализовал численное большинство и сократил разрыв. На 2-й минуте третьего периода Павел Карнаухов сравнял счет.

На 53-й минуте ЦСКА повел в счете. Отличился Сергей Плотников. На 55-й минуте Даррен Диц забросил пятую шайбу армейцев, а уже через минуту Никита Нестеров установил окончательный счет.

Таким образом, ЦСКА повел в серии со счетом 4:0 и выбил «Динамо» из розыгрыша Кубка Гагарина.