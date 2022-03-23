В Монпелье (Франция) на чемпионате мира по фигурному катанию в четверг, 24 марта, мужчины выступят с короткими программами, а спортивные пары представят произвольные прокаты.

В 11:15 по московскому времени выступления начнут мужчины. На соревнования заявлены 30 спортсменов. Серебряный призер ОИ-2022 из США Винсент Чжоу выступит под 21-м номером. 25-м на лед выйдет грузин Морис Квителашвили – воспитанник заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Шома Уно из Японии выступит 28-м.

Соревнования спортивных пар начнутся в 19:15 по московскому времени. На турнир заявлены 14 пар. Лидеры по итогам короткой программы – Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, выйдут на лед под последним номером. Фигуристы набрали в первый соревновательный день 76,88 балла.

Российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях из-за отстранения, связанного с ситуацией в Украине.