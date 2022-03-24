Карен Кесслер, представитель бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора раскрыла подробности задержания своего клиента.

Спортсмена доставили в участок за опасное вождение и конфисковали автомобиль Bentley. Его стоимость равно 170 тысячам евро.

«Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения. Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке«, – цитирует Кесслер ESPN в «Твиттере».

Также сержант ирландской полиции Маргарет Фланаган рассказала, что мужчина в возрасте.30 лет был арестован в одном из районов Дублина во вторник вечером. Мужчину освободили в ожидании решения Окружного суда, которое назначено на более поздний срок.

Макгрегор был освобожден под залог. Суд состоится в следующем месяце.