Немецкий бренд перчаток Kinetixx сообщил о приостановке сотрудничества с олимпийским чемпионом из России Александром Большуновым. Об этом сообщает VG.

Kinetixx работал с Федерацией лыжного спорта России и некоторыми биатлонистами. Соглашения с ними также были расторгнуты из-за ситуации в Украине.

Менеджер по маркетингу компании Хельмут Ханус достаточно резко высказался о позиции нескольких российских спортсменов. Ему не понравилось то, что Большунов принял участие в праздновании годовщины присоединения Крыма в «Лужниках».

Ханус назвал это решение «бездумным и глупым». Менеджер не понимает, почему спортсмены приняли участие в концерте.

Ранее Большунова называли одной из главных звезд бренда. Теперь его фамилия удалена из списка представителей на сайте компании.