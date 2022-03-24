Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Россиянин догнал соотечественника Павла Буре по количеству голов в НХЛ.

Российский форвард забросил 437-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и попал на пятое место в истории лиги среди россиян по этому показателю. Сколько же голов забил Павел Буре.

Илья Ковальчук является следующей целью Малкина. Он забросил 433 шайбы в Национальной хоккейной лиге. Лидер рейтинга – Александр Овечки. На его счету 770 голов.

Малкин вышел на лед в 969 матчах за карьеру в НХЛ. Форвард набрал 1132 очка (437+695).

В текущем сезоне Евгений сыграл в 29 матчах. Россиянин набрал 28 очков. Напомним, Малкин начал выступление в НХЛ в сезоне-2021/2022 только с января. Хоккеист восстанавливался от травмы.