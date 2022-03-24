Украинская спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский пропустят произвольную программу на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

Фигуристы рассказали, что они потратили шесть дней на то, чтобы добраться на тренировочный сбор в Турин (Италия). Голиченко и Даренский не смогли полноценно подготовиться к турниру во Франции и решили сняться с произвольной программы. В короткой программе украинские фигуристы заняли тринадцатое место. Всего в соревнованиях принимало участие 14 пар.

«Хотим поблагодарить всех за огромную поддержку. Было очень много украинских флагов, аплодисментов, из-за чего нам было легко кататься«, – цитирует Даренкского пресс-служба ISU.

Российские фигуристы пропускают чемпионат мира в Монпелье из-за санкций, введенных из-за ситуации в Украине.