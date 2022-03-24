Обмен российского форварда «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс» был официально аннулирован. Информация об этом появилась на сайте Национальной хоккейной лиги.

«Сделка не может быть заключена, потому что контракт Дадонова включает ограниченный пункт о запрете на обмен, который не был соблюден«, – содержится в сообщении на сайте НХЛ.

Проблемы с регистрацией обмена возникли из-за пункта в соглашении россиянина об ограничениях, которые связаны с трейдом. По условиям контракта Дадонов должен был дать клубу список из 10 команд, в которые его нельзя отменять. Появилась информация, что россиянин предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня, а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».