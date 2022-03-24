Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, зачем заблокировал знакомых из Украины в социальных сетях.

Напомним, Рылов снялся с чемпионата мира по плаванию. Так спортсмен решил поддержать отстраненных коллег из России. Вскоре после этого Международная федерация плавания (FINA) запретила всем россиянам участвовать в турнире.

Также FINA открыла дело против Рылова из-за участия в митинг-концерте в «Лужниках», посвященном 8-летию присоединения Крыма.

«Я не хотел никакого конфликта со своими знакомыми из Украины, поэтому заблокировал их», – цитирует Рылова «РИА Новости Спорт».

Российский спортсмен добавил, что ему сложно сказать, кто прав, а кто виноват с сложившейся ситуации.