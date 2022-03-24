Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о допинг-скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, а на следующий день стало известно, что в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество в микродозе. Несмотря на это фигуристка была допущена до личных соревнований, где стала четвертой.

«Скандал с Валиевой? Думаю, что был высосан из пальца. Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательства над девочкой», – цитирует Навку «Спорт день за днем».

Татьяна добавила, что эта неприятная история должна закалить Камилу и сделать ее сильнее.