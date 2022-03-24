Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась от победе представительницы Японии Каори Сакамото в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

Тарасова отметила, что среди тех, кто выступал, японка была объективно лучшая.

«Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве«, – цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

Татьяна Анатольевна добавила, что российские спортсменки были бы первыми на чемпионате мира по фигурному катанию, так как уровнь соперников оставляет желать лучшего.

Напомним, российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира по фигурному катанию из-за санкций, связанных с ситуацией в Украине.