Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о вылете московского «Динамо» из плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения от ЦСКА в четвертом матче серии (3:6).

«У динамовцев не хватило силенок. У них была тяжелая семиматчевая серия с «Северсталью», они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только восьмой, у них была пауза не отдых», – цитирует Крикунова «Чемпионат».

Специалист напомнил, что армейцы смогли отыграться со счета 0:3. По мнению Крикунова, ЦСКА лучше подготовился к серии. Хорошо сработал тренер по физической подготовке команды.

Однако Крикунов считает, что у «Динамо» все-таки были шансы, но голкипер ЦСКА Иван Федотов «проснулся» после плохого первого тайма и сыграл надежно в последующих.