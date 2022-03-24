Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко рассказал о прозвище в команде после поражения от ЦСКА (3:6) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

«Как отношусь к прозвищу «Бабуся» в команде? Так получилось, что я – самый старый в команде. Вот так и стали называть. Это нормально абсолютно«, – цитирует 41-летнего Еременко «Матч ТВ».

Голкипер добавил, что и сам любит посмеяться. Он считает логичным появление прозвища, ведь Еременко старше некоторых товарищей по команде на 25 лет.

Вратарь отметил, что всегда пытался идти в ногу со временем. Еременко отметил, что хоккей со временем меняется, становится намного быстрее.

Напомним, ЦСКА выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ, отыгравшись с 0:3. Следующим соперником армейцев станет победитель серии между СКА и «Спартаком».