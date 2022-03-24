Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что его фигуристы Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко представят короткие программы на Кубке Первого канала. Соревнования пройдут с 25 по 27 марта.

Мишин заявил, что его интересуют только его подопечные и то, как они будут кататься. В этом и есть смысл поездки на Кубок Первого канала в Саранск.

«»На этих соревнованиях два наших спортсмена – Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко – представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года«, – цитирует Мишина ТАСС.

Наставник добавил, что ему интересно, как зрители встретят новые программы. Мишин хочет проверить, насколько целесообразны его тренерские действия.