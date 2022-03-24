Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об отсутствии на чемпионате мира в Монпелье (Франция) российских фигуристов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от соревнований из-за ситуации в Украине.

«Это цирк какой-то. Что за чемпионат мира без россиянок? Все равно что хоккей провести без Канады, США и России. Абсолютно не интересно«, – цитирует Жулина «Чемпионат».

Короткую программу на чемпионате мира во Франции выиграла представительница Японии Каори Сакамото. Второе место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс. Третьей стала Мэрайя Белл из США.

Ни одна фигуристка в короткой программе на чемпионате мира не исполнила элемент ультра-си – тройной аксель. Им владеют почти все спортсменки из сборной России.