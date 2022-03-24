Главный тренер «Челси» Томас Тухель является основным кандидатом на пост главного тренера Карло Анчелотти в «Реале». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, пока окончательно решение об увольнении Анчелотти из «Реала» не принято. Если клуб выиграет несколько трофеев в текущем сезоне, то итальянский тренер будет работать с командой и дальше. В противном случае руководство «Реала» попробует заключить контракт с Тухелем.

Ранее появилась информация о том, что правительство Великобритании наложило санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за ситуации в Украине. Все активы российского бизнесмена, в том числе и клуб, будут заморожены.

Из-за санкций «Челси» не может продавать билеты на домашние матчи. Ограничения могут стать причиной возможного ухода Тухеля.