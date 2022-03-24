Футболист «Зенита» Деян Ловрен может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Liverpool World.

По данным источника, в скором времени защитник может перейти в «Вест Хэм».

Ранее стало известно, что Ловрен хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации в Украине. Главный тренер команды Сергей Семак тогда заявил, что футболист не тренируется в общей группе из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Деян Ловрен принял приглашение сборной Хорватии на товарищеские матчи в Дохе (Катар). Национальная команда сыграет в Катаре два матча. 26 марта футболисты Златко Далича встретятся со Словенией, а 29 марта сыграют против Болгарии.

Напомним, из-за ситуации в Украине футболисты РПЛ могут покинуть свои клубы до конца текущего сезона.