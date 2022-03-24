В официальном телеграм-канале сборной России по футболу появились фотографии с мартовского сбора национальной команды.

«Work hard. play hard», – подписали фотографии в пресс-службе сборной России.

Напомним, 28 февраля стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили команды из клубы из России от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, сборная России не примет участия в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть с Польшей в первом полуфинальном стыковом матче сегодня, 24 марта. Это решение связано с ухудшением ситуации в Украине и отказом потенциальных соперников сборной России от встреч.

Сборная России собралась в Москве. Тренировки проходят с 21 по 17 марта в Новогорске (Московская область).