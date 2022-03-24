Комитет по этике Российского футбольного союза решил оштрафовать главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления судьи Виталия Мешкова и бригады арбитров после матча 21-го утра Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

В сообщении сказано, что Слуцкий нарушил статью 101,15 Регламента Российского футбольного союза по этике. К тренеру применены санкции в виде штрафа в размере 250 000 рублей с условной дисквалификацией до конца текущего сезона во всех соревнованиях под эгидой организации.

Напомним, Мешков удалил форварда «Рубина» Виталия Лисаковича на 19-й минуте матча с «Ростовом» в Российской Премьер-Лиге. После встречи главный тренер казанской команды раскритиковал работу арбитров.