Международный союз конькобежцев (ISU) пока не определился с количеством квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира – 2023. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Регламент гласит, что если сборная пропускает турнир, то лишается полученных ранее квот и может заявить на следующий чемпионат мира только по одному атлету/паре или дуэту в каждом из четырех видов.

Есть вероятность, что сборную России грозит это наказание. На чемпионате мира в Монпелье (Франция) у команды должно было быть максимальное количество квот (по три) во всех дисциплинах. Однако так как российские фигуристы не хотели пропускать чемпионат мира, можно урегулировать ситуацию.

Напомним, ISU отстранил фигуристов из России и Белоруссии от чемпионата мира 2022 года в Монпелье (Франция) из-за ситуации в Украине.