Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о чемпионате мира в Монпелье (Франция). Соревнования проходят без спортсменов из России.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборную России от турниров из-за рекомендаций МОК. Они связаны с ситуацией в Украине.

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота«, – цитирует Плющенко «Чемпионат».

Евгений посоветовал ждать развития событий. Он надеется на то, что ситуация решится в скором времени, и российские спортсмены снова смогут выступать на международной арене.