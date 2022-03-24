После матча «Рубина» с «Ростовом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий оскорбил арбитра встречи Виталия Мешкова и всю судейскую бригаду.

Мешков на 19-й минуте матча с «Ростовом» (1:2) удалил форварда «Рубина» Виталия Лисаковича. После встречи главный тренер команды назвал работу Мешкова безобразием.

«Кто Мешкова назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Просто фантастика«, – заявил Слуцкий после матча.

Леонид Викторович добавил, что он просил не назначать на игры «Рубина» Мешкова и Иванова, так как у него конфликты с этими рефери.

Слуцкий заявил, что если его дисквалифицируют, то он уедет в Волгоград заниматься своей академией.

В итоге комитет по этике РФС признал Слуцкого виновным в нарушении регламента РФС по этике и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Также на тренера «Рубина» наложена условная дисквалификация до конца сезона.

Самые яркие конфликты Слуцкого с судьями

Леонид Викторович давно ругается с арбитрами. Первый скандал с участием Слуцкого случился в «Олимпии». В июле 2020 года тренер не выдержал и ударил арбитра во время матча с саранской «Светотехникой». Там судья откровенно «топил» его команду, засчитал гол из офсайда и назначил 11-метровый за нарушение, которого не было. В итоге КДК РФС отстранил Слуцкого до конца сезона, а судью – до конца жизни.

Леонид Викторович успел поругаться с арбитрами и во время работы в Европе. После матча «Витесса» и ПСВ Слуцкий обрушился с критикой на рефери.

«Знаете, мне кажется, все дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку. Все судьи открыты, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку. Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос. Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный«, – заявил тренер в послематчевом интервью.

Тогда Слуцкого дисквалифицировали на один матч.

Вернувшись в Россию, Леонид Викторович поссорился с Сергеем Ивановым, который удалил тренера в перерыве матча за выход за границы технической зоны.

Затем Слуцкий наехал на Алексея Матюнина после 1:3 от «Химок».

Весной 2021 Леонид Викторович раскритировал Артема Любимова после матча с «Уралом». Тогда арбитр удалил одного из лидеров команды Хвичу Кварацхелию и назначил пенальти в ворота «Рубина».

Очередной скандал с Мешковым – точно не последний раз, когда Слуцкий поднимает вопрос судейства в футболе. Тренер точно не будет молчать, если увидит грубые ошибки, а российские арбитры вряд ли перестанут их совершать.