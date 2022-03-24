Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев стал заслуженным мастером спорта России, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт Министерства спорта РФ.

Прославленный боксёр был чемпионом мира по версии WBA в супертяжёлом весе с 2005 по 2007 и с 2008 по 2009 год, также завоёвывал титул интерконтинентального чемпиона WBA (2004-2005), временного интерконтинентального чемпиона WBA (2004), чемпиона Азии по версии PABA (2001-2004).

За свою карьеру Валуев провёл 53 боя, одержал 50 побед (34 нокаутом), дважды проиграл и один поедино был признан несостоявшимся.

С 2011 года Валуев входит в состав Государственной думы РФ от партии Единая Россия.