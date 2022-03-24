Сегодня, 24 марта, пройдет четвертый матч московского «Спартака» и СКА в полуфинале плей-офф КХЛ Встреча в столице начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на сайте СКА по ссылке здесь.

В первой игре в Санкт-Петербурге крупную победу со счетом 6:1 одержали красно-белые. Затем две встречи – дома и в гостях – остались за хоккеистами СКА. Обе завершились с одинаковым результатом 2:1.

Ранее в четвертьфинале армейцы встречались с минским «Динамо». Они первенствовали в каждой из четырех встреч.

«Спартак» автоматически прошел в следующий раунд после отказа «Йокерита» выступать в КХЛ. Московкая команда готовилась к плей-офф в режиме тренировок.