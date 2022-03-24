Футбольный клуб «Рубин» сообщил о приостановке контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией. Отмечается, что решение было согласовано обеими сторонами.

По информации пресс-службы казанцев на официальном сайте, легионер воспользовался разрешением ФИФА о паузе в контракте до 30 июня 2022 года.

«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договорённость о приостановке трудового соглашения. Мы благодарим Хвичу за проведённое время в «Рубине» и желаем удачи!», – сказано в заявлении.

Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину в 2019 году. В текущем сезоне за 19 матчах РПЛ он забил два гола и отдал пять результативных передач.

«Рубин» заработал 25 очков в 22 встречах и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.