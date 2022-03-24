Международная федерация плавания (FINA) скорректировала пресс-релиз с решением об отстранении сборной России от чемпионата мира-2022 в Венгрии. В документе не указаны ограничения последующих стартов.

Пока россияне сохраняют возможность участия в других соревнованиях под эгидой FINA. Однако при допуске будет использован индивидуальный разбор кейсов спортсменов, заявленный ранее.

«Вчера по окончании заседании Бюро FINA, Международная федерация водных видов спорта опубликовала некорректный пресс-релиз. Уточняется, что ВФП отказалась только от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште», – написано на сайте ВФП.

Напомним, главный тренер сборной России анонсировал проведение Кубка Содружества в конце июля в Казани. Ожидается, что в турнире смогут принять участие иностранные атлеты.