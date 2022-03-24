Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о завершении карьеры олимпийской чемпионки 2020 года, израильтянки Линой Ашрам.

По сообщениям СМИ, спортсменка войдет в тренерский штаб национальной сборной, она уже получила приглашение от местной федерации. Об официальном прекращении выступлений гимнастка должна заявить на ближайшей пресс-конференции.

«Она давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла. Для нас это не новость», – приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости Спорт.

На Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) Линой Ашрам победила в личном турнире, опередив фаворита соревнований, российскую гимнастку Дину Аверину и белоруску Алину Горносько.