Американский фигурист Илья Малинин показал лучший результат среди своих напарников по сборной в короткой программе чемпионата мира 2022 года во Франции.

На льду в Монпелье он набрал 100,16 балла. Перед последней разминкой он занимал второе место, уступая только японцу Казуко Тамоно.

Малинин впервые преодолел отметку в 100 баллов. Ранее это достижение устанавливали восемь фигуристов: Нэтан Чен и Винсент Чжоу, Юдзуру Ханю, Шома Уно, Юма Кагияма, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Боян Цзинь.

Отметим, что американцы Винсент Чжоу и Камден Пулкинен показали результаты 95,84 и 89,50 балла соответственно.

Ранее Малинин не был включен в состав сборной США на Олимпиаду-2022 в Пекине, хотя на национальном чемпионате он взял серебро.