ЦСКА и «Зенит» предложили исправить пункт о налоге на иностранцев при принятии нового лимита на легионеров во время Исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Заседание организации прошло накануне, 23 марта. На нем была утверждена система с 13 легионерами в заявке, которая будет актуальна со следующего сезона.

По информации Metaratings.ru, ЦСКА и «Зенит» хотят платить не за каждого легионера на поле, а только с девятого игрока с иностранным паспортом, появившегося на площадке по ходу матча.

По плану клубов, с этой системой они смогут вложить потенциально потраченные на налог деньги в развитие собственных академий.

Источник сообщает, что решение о налоге было отложено до стабилизации курса рубля.