Грузинский футбольный клуб «Динамо Батуми» официально заявил о переходе в команду экс-игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Спортсмен проведет в составе нового коллектива несколько ближайших месяцев.

Ранее в казанской команде сообщили о приостановке трудового соглашения с полузащитником.

Кварацхелия смог взять паузу в договоре по решению УЕФА, действительному до 30 июня 2022 года.

21-летний футболист присоединился к казанскому «Рубину в 2019 году. В текущем сезоне за 19 матчах РПЛ он забил два гола и отдал пять результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата Грузии «Динамо Батуми» идет на первом месте после пяти матчей сезона. Команда Высшей лиги уже заработала десять очков.