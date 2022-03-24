На чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье (Франция) завершилась короткая программа мужчин-одиночек. Все места в топ-3 заняли представители Японии.

Лучший результат показал Шома Уно, ему удалось набрать 109,63 балла. Юма Кагияма занял второе место с оценкой в 105,69. В тройку сильнейших еще вошел Казуки Томоно (101,12).

Четвертым стал Илья Малинин, представляющий США. Судьи оценили его выступление на 100,16 балла. Он впервые преодолел отметку в 100 баллов и стал девятым фигуристом в истории с подобным высоким результатом.

Грузинский спортсмен Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занял седьмое место с оценкой 92,61 балла.

Произвольные прокаты пройдут в субботу, 26 марта. Начало запланировано на 12:55 по московскому времени.